شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يفتتح ملعب خماسي لكرة القدم بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملعب خماسي لكرة القدم بوادي مندر بشرم الشيخ، بتكلفة 500 الف جنيه، ضمن 5 ملاعب خماسية «ملعبين بوديان طور سيناء، وملعب بابو زنيمة، وملعب بابورديس، بالاضافة لوادي مندر»، قام بتمويل انشائهم بنك مصر لاتاحة ممارسة الرياضة للوديان والتجمعات البدوية باجمالي مبلغ 2.5 مليون جنيه .

Advertisements

ووجه المحافظ الشكر لطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، لتبنيهم فكرة انشاء الملاعب بالوديان لممارسة الرياضة.

ووجه الشكر لمديرية الاسكان بالمحافظة حيث قامت بالتنفيذ في مدة زمنية قصيرة جدا وبتكلفة اقل من التكلفة المقدرة لانشاء الملعب .

قام المحافظ خلال الافتتاح بتوزيع ملابس رياضية لابناء الوادي وناشدهم بضرورة ممارسة الرياضة والحفاظ على المنشآت الخاصة بهم داخل تجمعهم.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للاعلام، والمهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الاسكان، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وعواقل شرم الشيخ.

«فودة» يفتتح ملعب خماسي لكرة القدم بشرم الشيخ