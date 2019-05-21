شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحيوي أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد حسني الحيوي، أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلفا للدكتور عبد الوهاب الغندور، وذلك اعتبارا من 15 مايو الجاري.

من جانبه، توجه الدكتور أحمد الحيوي، بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي، على ثقته الغالية في اختياره أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم، كما توجه بالشكر للدكتور عبد الوهاب الغندور، الرئيس السابق للصندوق، متمنيا له التوفيق والسداد.

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وقال «الحيوي»، في بيان صادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء: إنه »سيعمل في إطار توجهات الدولة باعتبار 2019 عامًا للتعليم والصحة، واستكمال مشروعات الصندوق الحالية، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة»، مشيدًا بما تم إنجازه خلال الفترات السابقة.

وأضاف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم: «أننا جميعا جنود في خدمة الوطن، نعمل من أجل إعلاء رايته ورفعته، جيلا بعد جيل، وبالعلم تُبني الأمم»، مستشهدًا بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي: «العلم والتكنولوجيا والإنتاج هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية وجوهرها»، قائلا: «بهذه الكلمات للرئيس سنبدأ عملنا في صندوق تطوير التعليم، وستكون كلماته نبراسًا لخططنا المستقبلية».

يذكر أن «الحيوي» حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير ممتاز، من قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن في يونيو 1992، ثم درجة الماجستير في الهندسة البحرية وعمارة السفن في يونيو 1996، ثم درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة في فبراير 2005، وتدرج في السلك الأكاديمي بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن حتى حصل على درجة أستاذ عام 2016، وشارك في الأنشطة المختلفة بجامعة الإسكندرية.

وشغل عدة مناصب أهمها عضوية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، مستشارًا لوزير التعليم العالي للتعليم الفني، رئيسًا لقطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات.