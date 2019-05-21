شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع لجنة إعادة التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون بحضور وزيرة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة إعادة التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية.

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واتفقت اللجنة على رفع المقترح النهائى إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن العديد من المكونات لحل مشاكل زيادة نسبة الملوحة بالبحيرة والقضاء على مشكلة الايزو بودا بما يساهم في زيادة الثروة السمكية للبحيرة وإعداد العديد من الدراسات التي تضمن تحسين المستوى البيئى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات التي تقدم حلولا لكل المشاكل البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها.

وقال محافظ الفيوم إن اللجنة أعدت دراسة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، والتي عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف مما أفقدها جزءاً من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحي والمشروع الأوروبي وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين كافة الجهات وتحديد الآليات التي تساعد على مواجهة تلك المشكلات في أسرع وقت.

وأضاف المحافظ أن بحيرة قارون لها أهمية كبيرة لما لها من دور اقتصادي للعديد من الأفراد العاملين بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار بما يعود بالنفع على مواطني الفيوم من خلال توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن وزارة البيئة تتجه لإعادة التوازن البيئي إلى بحيرة قارون بجانب هيكلة المحميات والاستفادة منها اقتصاديا من خلال التوجه نحو السياحة البيئية والسياحة المستدامة، حيث تقوم وزارة البيئة بعدد من الإجراءات لرفع كفاءة المحميات الطبيعية ومنها محميتى وادي الريان.