شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية عالمية لتسجيل كوبري تحيا مصر بجينيس للأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشريك الرسمى لجينيس للأرقام القياسية العالمية بمصر (بي بريميام)، عن فخره وسعادته الغامرة لتسجيل كوبرى روض الفرج، في جينيس للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم في العالم، بعد عامين من العمل مع الجهات المنفذة، مؤكداً أنه يعد بداية مبشرة لمصر لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية المميزة والأيقونية.

وقال مقلد، إن الخبر حظي بتغطية إعلامية عالمية، تناولت الخبر بصورة إيجابية، وبكل إهتمام وإشادة، بشكل واسع حول العالم أجمع، بالإضافة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول العالم، وهو ما يعد نجاح كبير وتحقيق للهدف من الحدث.

وأكد أن هذا هو المفهوم الحقيقي للقوى الناعمة، ولتحطيم الأرقام القياسية، منتظراً أن يصبح الكوبري معلماً ومزاراً سياحياً، حيث يحرص الجميع على التقاط الصور أمام الدرع أو النصب التذكاري لجينيس للأرقام القياسية، لأنه تم إعداده وإقامته لهذا الغرض.

وقال مقلد، إن مصر تمتلك العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتى يمكن تسجيلها في جينيس للأرقام القياسية، والتى تحطم الأرقام القياسية العالمية، مشيراً إلى أن تسجيل أرقام قياسية مصرية هو معبر حقيقى عن قوة مصر وريادتها ومكانتها العالمية.

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وأعتبر أن محور روض الفرج بمراحله المختلفة، يعد تحدياً جديداً للمصريين نجحوا فيه ببراعة، ويوضح مدى قدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية، وبخاصة إذا أضيف لها عامل زمن تنفيذ المشروع، حيث أن العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر تشهد إنجازها في زمن قياسى.

وأكد أن هناك العديد من الأرقام القياسية التي يتم الترتيب لتسجيلها حالياً في مصر، والتى لها إنعكاس إيجابى ومردود عالمى بعد أن تغيرت صورة مصر في الخارج، والتقدم الكبير لها في كافة المجالات، في ظل القيادة السياسية الحالية التي تسعى لنقل مصر إلى العالمية في كافة المجالات والقطاعات.

من جانبه رحب طلال عمر، المدير الأقليمى للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجينيس للأرقام القياسية، بتسجيل كوبري محور روض الفرج بجينيس للأرقام القياسية، مؤكداً أن الشعب المصرى يمكنه تقديم المزيد من الأرقام القياسية العالمية، حيث أنه معروف بالتحدى والإنجاز، وهو يمتلك الكثير من المواهب والتى يمكنها أن تجعله متميزاً على مستوى العالم.

وشدد على أن تسجيل الرقم القياسى الأخير وما يتبعه من أرقام آخرى يتم الإعداد لها حالياً في مصر، يؤكد صواب رؤية وقرار إنشاء مكتب ممثل لمؤسسة جينيس للأرقام القياسية في مصر، والذى جاء بعد دراسة دقيقة أوضحت أهمية المجتمع المصرى، وإمكانية تزايد الطلبات منه لتسجيل الأرقام القياسية في مصر، وهو ما نتطلع إليه خلال الفترة القادمة من تسجيل لأرقام قياسية عديدة أخرى في مصر.

كما أعرب المدير الأقليمى للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بجينيس للأرقام القياسية، عن سعادته للترحاب الذي قابله في مصر، معرباً عن أمنياته العودة لزيارة أم الدنيا قريباً.