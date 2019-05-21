«الداخلية» تدعم الحماية المدنية بالقاهرة بأحدث سيارتي إطفاء على مستوى الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمت وزارة الداخلية، الثلاثاء، قطاع الحماية المدنية بالقاهرة، بأحدث سيارة إطفاء على مستوى الجمهورية.

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جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات الأداء الأمني من خلال تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية للوصول إلى أعلى درجات الأداء في خدمة المواطنين.

وتم تدعيم الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الإطفاء والإنقاذ بالمباني المرتفعة حتى ( 55 متراً ) وكذلك سلة إنقاذ حمولة ( 500 كيلو جرام )، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية، بالإضافة إلى مولد كهربائي مزود به السيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية وكذا تشغيل الطوارئ في حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسي، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكى تضمن اتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها في الشوارع الضيقة.

كما دعمت وزارة الداخلية قطاع الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء بحزان مياه سعة 15 طنا مصنعة محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية ومزودة بطلمبة إطفاء من الجهتين وقاذف علوى (مدفع)، (2 بكرة بطول 60 مترا) للتدخل السريع بهدف رفع معدلات الأداء الأمني من خلال تطوير وتحديث جميع القطاعات الأمنية للوصول إلى أعلى درجات الأداء في خدمة المواطنين.