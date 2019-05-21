شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تدعم «الحماية المدنية» بالقاهرة بأحدث سيارة إطفاء على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن دعمها للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بسيارة إطفاء هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، السيارة مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الإطفاء وإنقاذ المبانى المرتفعة حتى 55 مترًا، وكذلك سلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام، ومدفع علوى يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجي والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة بهدف تقديم خدمة أمنية سريعة في وقت قياسى تسهم في إنقاذ حياة المواطنين وقت الحرائق والكوارث، بالإضافة إلى مولد كهربائى مزود به السيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية، وكذا تشغيل الطوارئ في حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسى، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكى تضمن اتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها في الشوارع الضيقة.

والمعدة لها مواصفات عالية الجودة وذات إمكانيات كبيرة، حيث تقوم بعملية حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها، بحيث تتمكن من حساب جميع عناصر المخاطر من سرعة الرياح والحمولة بالسلة وامتداد الركائز وترجمتها إلى محددات للامتداد الأفقى والرأسى للمعدة، كما تم تدعيم الإدارة بسيارة إطفاء بحزان مياه سعة 15 طنا مصنعة محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية ومزودة بطلمبة إطفاء من الجهتين وكذا قاذف علوى (مدفع)، (2 بكرة بطول 60 مترا) للتدخل السريع بهدف رفع معدلات الأداء الأمنى من خلال تطوير وتحديث جميع القطاعات الأمنية للوصول إلى أعلى درجات الأداء في خدمة المواطنين.