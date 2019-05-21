شكرا لقرائتكم خبر عن براءة 5 من «ألتراس أهلاوي» في إعادة محاكمتهم بـ«حريق الصالة المغطاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة 29 إرهاب جنايات القاهرة، الثلاثاء، ببراءة 5 أعضاء برابطة «ألتراس أهلاوي»، من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014، بحسب محامي المتهمين.

وألغت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الحكم الصادر من محكمة أول درجة على المتهمين الخمسة بالسجن المشدد 15 سنة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر عام 2014، باندلاع حريق في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي، خلال مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك.