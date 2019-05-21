شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسعار الجديدة للاستهلاك الصناعي.

وجاءت الأسعار كالتالي: بالنسبة للجهد الفائق لمصانع كيما 72 قرش بدلا من 60 قرش للكيلو وات، ومترو الأنفاق 100 قرش بدلا من 60 قرش للكيلو وات، وباقي المشتركين بمتوسط سعر 105 قرشا.

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أما الاستهلاك للصناعات على الجهد العالي، فيتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق بـ105 قرش بدلا من 90 قرشا، وباقي الصناعات مقابل قدره ٥٠ قرشًا، ومتوسط قدره 110.

ويتم حساب كيلو الوات في أوقات الذروة بـ 101.5 قرش وداخل أوقات الذروة بـ152.3 قرش.

أما الجهد المتوسط جاءت الأسعار كالتالي: أغراض الري متوسط ٩٩.٩ قرش وشركات المياه والصرف الصحي 120 قرش وباقي المشتركين 115 قرشا.

اما الجهد المنخفض فاستخدامات الري بـ75 قرش بدلا من 50 قرش، والباقي المشتركين بمتوسط سعر 125 قرش، وشركات المياه والصرف الصحي والإنارة 125 قرشا.