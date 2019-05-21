شكرا لقرائتكم خبر عن «دراما الأعلى للإعلام» ترصد مخالفتين بالحلقة 15 من «حكايتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخالفتين بالحلقة ١٥ من مسلسل «حكايتى» المذاع على قناة onE.

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وقالت اللجنة، في تقريرها، إن هناك مشهدا به لفظ غير لائق، في مشهد حسام يتحدث لوالده سليم بأسلوب غير لائق، قائلا له: «أنت السبب في كل اللى احنا فيه أنت اللى ضيعت فلوسنا على النسوان الشمال»، فضلا عن مشهد لترويج التدخين به فريدة عسل تشعل السيجارة وتدخنها مدته 5 ثواني.

كما رصدت اللجنة في الحلقة ١٤ من مسلسل «ابن الأصول» مخالفتين بهم ألفاظ سوقية ومتدنية، في مشهدين، وهم: مشهد بين حمزه العيلي ومحمد نجاتي (متيجى افكك نصايه عند مايا)، ومشهد شريف وحمزه العيلي، قائلا: (المانجة دي أنا هطفحها لك دلوقت).

كما رصدت اللجنة مشهد به عدم احترام للغة العربية استخدام كلمات أجنبية: (top secret-any way).