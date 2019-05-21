شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأربعاء.. والقاهرة 43 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 43»، إسكندرية «20 – 39»، قنا «25 – 44»، الأقصر «26– 44»، أسوان «27 – 44».