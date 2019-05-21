شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُقيم بطولة الجمهورية للصم بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية الختامية للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية والدمج، الثلاثاء، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والتى تستمر في الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ مايو الجارى.

وتأتى هذه البطولة في ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب ذوي الإعاقة واستمرارًا للجهود التي تبذلها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بتوجيهات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

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ومن جهتها، قالت هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة إن الإدارة قامت بعقد ١٠٨ بطولة محلية خلال العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وكذلك ١٢ بطولة إقليمية، مشيرة إلى أنه حان وقت التتويج على مستوى الجمهورية.

وأوضحت عبدالسلام أن البطولات الختامية تستهدف الطلاب الصم وضعاف السمع من جميع محافظات الجمهورية بنين وبنات، وكذا طلاب التربية الفكرية من الجمهورية بنين وبنات، وتتضمن ألعاب القوى والقدم الخماسي وتنس الطاولة والفنون المسرحية والرسم والزخرفة.

وأشارت عبدالسلام إلى أن الإدارة المركزية قامت بعمل قرعة على مستوى الجمهورية لاستضافة ٦ من الطلاب من غير المشتركين بالبطولة من طلاب الدمج ليشاركوا في تتويج زملائهم، بالإضافة إلى منح جائزة لخمس طلاب موهوبين حصلوا على المركز الأول في مسابقة مبدعي المستقبل، لحضور البطولة.

وأضافت أنه سيقام حفل الختام يوم ٢٤ مايو بحضور ممثلي التربية الخاصة من محافظات مصر.