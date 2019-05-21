شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسعار الجديدة المخصصة للمشتركين في القطاع التجاري، حيث تم تقسيمهم لثلاثة أنواع من المستهلكين.
النوع الأول المستهلك من 0 إلى 100 كيلو بـ65 بدلا من 55 قرشا.
المستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات بـ115 بدلا من 100 قرش.
ويتم احتساب الاستهلاك من بداية الاستهلاك 0 إلى 250 كيلو وات.
النوع الثاني المستهلك من 251 إلى 1000 كيلو وات.
من 0 إلى 600 كيلو وات بـ140 بدلا من 115 قرشا.
من 600 إلى 1000 كيلو وات ب 155 بدلا من 145 قرشا.
النوع الثالث للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات شهريا يتم حسابه بدلا من 160 قرشا للكيلو وات.
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