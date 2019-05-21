شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة دار الإفتاء لاستغلال شهر رمضان فى تعليم الأطفال العبادة وقراءة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدة منشورات توضح كيفية استغلال شهر رمضان الكريم فى تعليم وتشجيع الأبناء على أداء العبادات المختلفة، من صلاة وصيام وقيام وتلاوة القرآن الكريم.

وقالت الدار فى رسائلها للمواطنين، إنه من الأمور الجيدة ان يصطحب الآباء أبناءهم المميزين إلى صلاة التراويح، ليعيشوا الجوّ الإيمانى ويشهدوا وحدة المسلمين وترابطهم، إذ يجتمعون فى مكان واحد خلف إمام واحد يُصلّون مخلصين لله رب العالمين".

وأضافت دار الإفتاء فى منشوراتها: "يجب على الوالدين تشجيع أولادهما على قراءة القرآن وحفظه، لما لهذا الشهر من خصوصية، فهو شهر أُنزل فيه القرآن هدىً للناس، كما أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعويد الأطفال على قراءة القرآن وحفظه، لما فيه من أجواء إيمانية تهيّئ الأرواح للإقبال على الطاعات".