منى فرحات رئيسا لقطاع الموازنات والتشغيل بالنقل.. وهدى عطية مستشار للنقل البحرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تعيين منى فرحات رئيسا لقطاعات الموازنات والتشغيل بالنقل خلفا للمحاسب محمد عبد الصبور الذى تم تعيين مستشار "ب" بديوان عام النقل. كما تقرر تصعيد هدى عطية لتصبح مستشار لقطاع النقل البحرى، بحيث تتولى التنسيق مع رؤساء هيئات الموانئ البحرية والإشراف على قطاع البحرى ومشروعات تطوير الموانئ بالاشتراك مع رؤسائها.

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