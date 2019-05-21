شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير مصر بأستراليا يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بقدوم شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير محمد خيرت سفير جمهورية مصر العربية لدى استراليا، الأنبا روفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة الذى نقل تهنئة الكنيسة القبطية فى مصر وقداسة البابا تواضروس الثانى بحلول شهر رمضان المبارك للجالية المصرية الموجودة فى أستراليا .



لقاء السفير خيرت ووفد الكنيسة

وعبر السفير محمد خيرت عن سعادته من زيارة الوفد الرفيع إلى استراليا، معبرًا عن رغبته ورغبة الجالية المصرية فى حضور قداسة البابا تواضروس الثانى احتفالات الجالية المصرية والكنيسة المصرية باليوبيل الذهبى لتأسيس أول كنيسة فى قارة أستراليا.

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جانب من اللقاء

وحضر اللقاء الرهب القمص جرجس الإنطونى والقس مايكل زامر والقس بيشوى بولس والدكتور عفت شحاتة، وبعد اللقاء اصطحب السفير خيرت ضيفه الأنبا روفائيل فى جولة حول أرجاء السفارة المصرية فى كانبرا وبيت المصريين في أستراليا.