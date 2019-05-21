شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المناطق المستهدفه لافتتاح شارع 306 فى المحافظات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر إنشاء "شارع 306" فى العديد من المناطق من أجل التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن المناطق المستهدف فيها فتح شارع 306" قريبا فى العديد من النقاط:-

1-يستهدف الصندوق فتح شارع 306 فى طنطا.

2- فتح شارع 306 فى محافظة دمياط.

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3- فتح شارع 306 فى السويس والدقى وشيراتون والمعادى.

4 -تم خلال الفترة الماضية، افتتاح عدد من مواقع "شارع 306 " بمناطق ألماظة بمصر الجديدة، والتجمع الخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإسماعيلية.

5-يهدف المشروع الى توفير العديد من فرض العمل للشباب، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،

6- إحداث نقلة حضارية في مجال تقديم الوجبات السريعة، والحرف اليدوية والتراثية