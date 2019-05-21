شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 230 ألف فدان حرث التربة والتسوية بالليزر و5100 كيلو متر مساقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى ، خلال الموسم الزراعى الصيفى الحالى من تنفيذ الخطة السنوية المستهدفة لجهاز تحسين الأراضى الجهاز السنوية فى عمليات حرث التربة و التسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر،وتطهير المساقى والمرواى، خلال الموسم الزراعات الصيفى الحالى .

وقال الدكتور سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى، لـ"الخليج 365"، إن جميع معدات الجهاز تواصل خطتها لعمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، حسب طلب المزارعين، وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع،

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فيما أضاف المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى، لـ"الخليج 365"، أن الخطة السنوية لجهاز تحسين الأراضى شملت تنفيذ المستهدف حرث التربة 170 ألف فدان تسوية للتربة، و60 ألف فدان مستهدفة تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 230 ألف، ما يقرب من 5100 كيلو متر .

وأضاف "عفيفى"، أن الخطة شملت أيضا تطهير المجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.