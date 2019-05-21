شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الكهرباء الجديدة 2019 للمرافق العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ظهر اليوم الثلاثاء الأسعار الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.
ومن المقرر أن يتم محاسبة مترو الأنفاق على جنيه للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد الفائق و 105 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد العالى، فيما يتم محاسبة شركات المياه والصرف الصحى 120 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المتوسط.
و يتم محاسبة الإنارة العامة على 125 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض ، 75 قرشا للكيلو وات ساعة لأغراض الرى.
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