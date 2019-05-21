تعرف على قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادات أسعار الكهرباء الجديدة 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، وفقا لجداول الأسعار الجديدة التى تم إعلانها اليوم الثلاثاء، من قبل وزارة الكهرباء، فى مؤتمر صحفى. و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو المقبل حسب الاستهلاك : - 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها - 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها - 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن ١٠٦ جنيهات بدلا من 78 جنيها) - 300 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها). Advertisements - 400 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها) - 500 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها). - 600 كيلو وات ( قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها). - 650 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462 جنيه و نصف جنيه). - 750 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607 جنيه و نصف جنيه) - ألف كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيه بدلا من 944 جنيه)

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