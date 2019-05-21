شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 39 درجة.