"طاقة النواب": 20 مليار دولار لاستراتيجية تنمية سيناء يحولها لمنطقة واعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تنفيذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستراتيجية تنمية سيناء لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في توفير مليوني فرصة عمل وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4,5% يحول سيناء إلى واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصاديا إضافة لأن تركيبة السكان في مصر تتغير إلى الأفضل.

وأشاد "طلعت السويدي"، في بيان اليوم، بمشروعات التنمية الصناعية في سيناء والتي تتضمن تنفيذ 4 مشروعات في مقدمتها تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع بطاقة إنتاجية 3.7 ملايين طن سنويًا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6.9 مليون طن سنويًا، إضافة لإنشاء سوق الجملة بالعريش على مساحة 38.8 فدان ويشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن، فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة، بعدد 4 خطوط إنتاج، بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنويا.