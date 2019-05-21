محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أعرب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل ولجنة النقل والمواصلات ونائب دائرة إدكو وأبوحمص بمحافظة البحيرة، عن أسفه الشديد من تقاعس شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة. وتساءل "زين الدين"، في طلب إحاطه قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء: أين مركز إدكو من دعم شركة توزيع الكهرباء والذي به به أكثر من 1000 مصنع؟ كما تساءل: هل نحن مع الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية وتوفير الكهرباء لها؟ ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين انتقادات حادة لشركة الكهرباء بمحافظة البحيرة بشأن الطريق الدولي الساحلي خاصة بعد دفع مبلغ 26 مليون في إنارة الطريق الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن شركة توزيع كهرباء البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.