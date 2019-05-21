ننشر الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء- انفوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

إعداد- أحمد كامل:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، المقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.

وأوضح شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده، ظهر الثلاثاء، تفاصيل الزيادات الجديدة، العام المقبل 2019 - 2020.

وينشر الخليج 365، قيمة الفاتورة قبل وبعد الزيادة:

50 كيلو وات

قبل الزيادة 12 جنيهًا ــ بعد الزيادة 16 جنيهًا.

100 كيلو وات

قبل الزيادة 28 جنيهًا ـ بعد الزيادة 37 جنيهًا.

200 كيلو وات

قبل الزيادة 78 جنيهًا ـ بعد الزيادة 106 جنيهات.

250 كيلو وات

قبل الزيادة 118 جنيهًا ــ بعد الزيادة 152 جنيهًا.

300 كيلو وات

قبل الزيادة 153 جنيهًا ـ بعد الزيادة 193 جنيهًا.

350 كيلو وات

قبل الزيادة 188 جنيهًا ـ بعد الزيادة 234 جنيهًا.

400 كيلو وات

قبل الزيادة 237 جنيهًا ـ بعد الزيادة 288 جنيهًا.

450 كيلو وات

قبل الزيادة 282 جنيهًا ـ بعد الزيادة 338 جنيهًا.

500 كليو وات

قبل الزيادة 237 جنيهًا ـ بعد الزيادة 388 جنيهًا.

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550 كيلو وات

قبل الزيادة 372 جنيهًا ـ بعد الزيادة 438 جنيهًا.

600 كيلو وات

قبل الزيادة 417 جنيهًا ـ بعد الزيادة 488 جنيهًا.

650 كيلو وات

قبل الزيادة 462 جنيهًا، بعد الزيادة 538 جنيهًا.

700 كيلو وات

قبل الزيادة 539.5 جنيه، بعد الزيادة 618 جنيهًا.

750 كيلو وات

قبل الزيادة 607 جنيهات- بعد الزيادة 688 جنيهًا.

800 كيلو وات

قبل الزيادة 674.5 جنيه- بعد الزيادة 758 جنيهًا.

850 كيلو وات

قبل الزيادة 742 جنيهًا- بعد الزيادة 828 جنيهًا.

900 كيلو وات

قبل الزيادة 809.5 جنيه- بعد الزيادة 898 جنيهًا.

950 كيلو وات

قبل الزيادة 877 جنيهًا- بعد الزيادة 968 جنيهًا.

1000 كيلو وات

قبل الزيادة 944.5 جنيه- بعد الزيادة 1038 جنيهًا.

حال بلوغ كمية الطاقة المستهلكة 1001 كيلو وات شهريًا، لأن إجمالي قيمة الفاتورة عن 2018-2019 تبلغ 1491.5 جنيه، وفي 2019-2020 تبلغ 1491.5، بلا زيادة.