"المالية" للنواب: وزارتنا المسؤول الأول عن الأمن المالي للبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعرب محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن جزيل شكره لنواب الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على منح الوزارة فرصة الحديث عن دورها وعرض موازنتها. قائلا: "هذه هي المرة الأولى التي تتحدث الوزارة فيها عن نفسها وموازنتها، بينما قد يتبادر إلى أذهان البعض أنها عبارة عن ضرائب وجمارك، رغم أنها تضطلع بمهام واخصاصات أخرى".

استطرد الفتاح، موضحا أن الوزارة لديها عدة أدوار هامة وحيوية، فهى تعتبر رسميا المسؤول الأول عن الأمن المالى لمصر وكل مؤسساتها، وأن صلاحياتها تشمل الرقابة إلى جانب تدبير الموارد.

وتابع "عبدالفتاح" أن وزارة المالية المسؤول الأول عن الأمن المالى لجمهورية مصر العربية بالكامل، وأن دورها يتمثل في دراسة وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، بخلاف دورها الرقابى على أوجه الإنفاق في كل جهات الدولة.​