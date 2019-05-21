التعليم: 99% من طلاب المدارس الحكومية المجهزة أدوا امتحان اللغة الثانية إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس الحكومية، المجهزة بالبنية التكنولوجية، والتي استخدمت لإجراء الاختبار الإلكتروني في مادة اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي بلغ 1748 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال الفترة الصباحية بلغ 385 ألف طالب، من مجموع 389 ألف طالب أدوا الامتحان بهذه المدارس، بنسبة 99%.​

وانتهى طلاب الصف الأول الثانوي، المقيدين بالمدارس الحكومية، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، خلال الفترة الصباحية التي بدأت في التاسعة صباحًا وانتهت في العاشرة والنصف.

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وتبدأ في الواحدة ظهر اليوم، الفترة المسائية، ويؤدي خلالها الامتحان إلكترونيًا، طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، وتستمر حتى الثانية والنصف ظهرًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن 1700 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية، مجهزة بالبنية التكنولوجية، تجرى بها الامتحانات إلكترونيًا.

فيما تجرى الامتحانات ورقيًا بنحو 500 مدرسة غير مكتملة البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى طلاب: المنازل، الخدمات، السجون، والمستشفيات، والطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية كلغة ثانية، يؤدون الامتحان ورقيًا.