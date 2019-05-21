محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت الدائرة 29 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة 5 أعضاء برابطة "أولتراس أهلاوي" من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014.
والصادر بحقهم القرار في القضية رقم 15567 جنايات قصر النيل هم: محمد محمد فرحات، وأحمد رضا الصادق، ومحمد علي ماهر، ومحمد حسن إمام، وأحمد عثمان محمد.
وألغت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الحكم الصادر من محكمة أول درجة على المتهمين الخمسة بالسجن المشدد 15 سنة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر عام 2014، باندلاع حريق في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي، خلال مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الجنايات تبرئ 5 متهمين بحريق النادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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