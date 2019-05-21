خلال 7 أيام.. ضبط 115 قضية ابتزاز ونصب عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: تمكنت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع من ضبط 115 قضية. وشملت القضايا المضبوطة (ابتزاز مادي – نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" . تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع. يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

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