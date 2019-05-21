ضبط مُسجّل خطر سرق هاتف سيدة بالإكراه في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: ألقى قسم شرطة المقطم القبض على عنصر إجرامي عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بالإكراه. البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالهضبة الوسطى دائرة القسم، فتم ضبط عنصر إجرامي (مسجل شقي خطر سابق اتهامه في 7 قضايا مخدرات) حال استقلاله دراجة نارية. Advertisements وبتفتيش المتهم عثر بحيازته على هاتف محمول وسلاح أبيض "سكين"، أقرّ بقيامه بسرقة الهاتف من إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية – كرهًا عنها محدثًا إصابتها بجرح قطعي في الذراع الأيمن. واتهمت المجني عليها المتهم بسرقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمواجهة الجرائم.

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