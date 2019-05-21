محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وضبطت الإدارة بحيازة المتهم 10 آلاف ريال سعودي و5200 جنيه مصري. Advertisements اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم. يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحيازته 10 آلاف ريال سعودي.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.