القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بـ"السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار في الهيروين بمنطقة "السحر والجمال" قرب المنطقة الحدودية لمدينة العاشر من رمضان. وعثرت قوات الأمن بحيازة المتهمين على 70 جرام هيروين وميزان حساس وهاتف محمول، بالإضافة لأسلحة نارية يستخدمانها في الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة. Advertisements اعترف المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة، واستمراراً للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.

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