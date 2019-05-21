أخبار مصر | وزير النقل يعلن عن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لأول مرة بمصر وأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن عن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لأول مرة بمصر وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير إجتماعاً مع شركة فريكوينتز النمساوية المُنفّذة لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للنقل النهري وقيادات وزارة النقل.

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في بداية الإجتماع أكد وزير النقل على أن هناك إهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الإقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً بالإضافة إلى تخفيض تكلفة النقل لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة الأمر الذي يُبرز معه أهمية تنفيذ مشروع RIS في نهر النيل.

وخلال الإجتماع إستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع مُراقبة وتتبع حركة الوحدات النهرية River Information System بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان ، بالإضافة لمُتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع ، والرؤية المستقبلية له وكذلك الإطلاع على الجدول الزمني الخاص به.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري وسيُساهم في أعمال مُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان مُشيراً إلى أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل هو نظام تستخدمه دول الإتحاد الأوروبي في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا .