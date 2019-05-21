أخبار مصر | تداول 304 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 304 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 26 سفينة وتم تداول 304 شاحنات بضائع و118 سيارة حيث شملت حركة الواردات 157 شاحنة و110 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 147 شاحنة بضائع و8 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس، Moseld GK بينما غادر الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى أيلة، بريدج، سينا.