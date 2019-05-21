أخبار مصر | نقيب العلميين يتهم مجلسه بتعطيل صرف معاشات الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب العلميين يتهم مجلسه بتعطيل صرف معاشات الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، مجلس النقابة، بتعطيل صرف معاشات الأعضاء التي كان مقررا لها أول أمس.

وأكد أن معاشات الأعضاء مستحقة الدفع لن تُصرف قبل خروج أعضاء مجلس النقابة من مكاتب المقرّ، ووصوله إلى مكتبه لمزاولة مهام منصبه ومنها الموافقة على الصرف، مشيرا إلى أن مخصصات المعاشات متوفرة فى حسابات النقابة وتحت تصرفه المباشر بصفته النقيب.

وأضاف "المليجي"، أن هناك مجموعة من أعضاء المجلس يحتلون مبنى النقابة منذ يوم 23 مارس الماضى، على حد وصفه، ويمنعونه وأعضاء هيئة المكتب من الدخول، وبذلك لا يمكن الوصول الى أجهزة الحاسب التى تضم كشوف أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن دعوته لعقد اجتماع فى مقر النقابة خلال اليومين الماضيين، كانت بغرض مساعدته فى دخول المبنى والتواصل مع موظفى المعاشات للتوقيع وصرف مستحقات الأعضاء.

وكان قد اتهم مجلس نقابة المهن العلمية، قيام النقيب المعزول حتى هذه اللحظة بسحب مبلغ وصل إلى 450 ألف جنيه على دفعات من اموال معاشات العلميين من حساب النقابة في البنك الأهلي المصري، وهذا الحساب الخاص بالمعاشات فقط بدون معرفة احد او معرفة مجلس النقابة العامة، مما سبب ازمة في صندوق المعاشات.

وأكد المجلس، أن كلام النقيب المعزول وهو يدعي (كذبا) كما قال المجلس، بأنه اليوم سيصرف المعاشات للعلميين فهو كلام عار تماما عن الصحة لانه كما اوضحنا الحساب أخذ منه المعزول 450 الف جنية، وسبب ذلك عجز كاملا للحساب في الوقت الحالى.

وتابع البيان: ان المجلس يقف على أسباب حل المشكلة وسيتم صرف المعاشات في القريب العاجل، مؤكدا سعي المجلس جاهدا لحل مشكلة المعاشات وسد العجز في حساب البنك.

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ونوه مجلس النقابة، بأن النقيب المعزول استخدم هذا المبلغ في عمل افطارات يوميا في رمضان خاصة به على مستوى الجمهورية وهو مايدينه المجلس لانه اخذ اموال العلميين ومعاشاتهم بدون وجه حق.

ويهيب المجلس ويحذر من أن كل من يذهب الى الافطارات الخاصة به فانما هو ياكل من أموال حرام لانها أموال معاشات العلميين الذى لا يصح اطلاقا لاى سبب الاستيلاء عليها في ملك للعلميين وليست ملك لشخص بعينه.

وأهاب بالعلميين إلى تحرى الدقة في أخذ المعلومات عن مايخص المعاشات لأن المعاشات ترسل فقط عن طريق الفيزا ولا تسلم باليد لاى سبب لذا نرجو منكم الحذر الشديد بشأن هذا الامر .

وتابع: أن مجلسكم الموقر يهيب العلميين بالاصطفاف وراء مجلسهم وعدم الاستماع لأى دعوات من اى شخص غير ذى صفة يقصد بها الفرقة والتحريض ويؤكد المجلس انه سيقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه اخذ مليما واحدا من اموال العلميين.

من جانبه أعلن المليجي صرف المعاشات، اليوم، للمستحقين وهم نحو 12 ألف عضو ووريث بإجمالي مليون و200 ألف، لكنه لم يتمكن من دخول مكتبه على خلفية الأزمة بينه وبين مجلس النقابة، الذي قرر سحب الثقة منه لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية.

وكانت اندلعت الأزمة بينهم منذ عدة شهور، حيث قرر كل طرف عزل الآخر.