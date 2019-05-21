مصر | إحباط ترويج 5 قطع أسلحة نارية في مداهمات أمنية بالجيزة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 39 متها – 37 اتجار – 2 تعاطي – وضبط بحوزتهم 1040 جرام حشيش – 616 أقراص – 229 جرام هيروين – 15 افيون – 610 جرام استروكس، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهمين – 10 دفاع عن النفس – وضبط بحوزتهم 3 بندقية خرطوش بامب اكشن 12 مم – فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – طبنجة 9 مم – 11 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

