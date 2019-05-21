مصر | "المرور" تنتهي من تزويد كاميرات الزي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" تنتهي من تزويد كاميرات الزي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الادارة العامة للمرور من تزويد كاميرات الزى الجديد للضباط التى تراقب عملهم أثناء تواجدهم فى الأكمنة ومتابعة الحالة المرورية على الطرق، وتم تدعيم إدارات مرور الأقصر وبنى سويف الإسماعيلية ومطروح والمنيا وأسوان والفيوم والسويس والإسكندرية بواقع 450 كاميرا، ولم ترصد أى تجاوزات حتى الآن بين رجال المرور وسائقى السيارات، وأثبتت الكاميرات نجاحها فى التجربة، حيث سيتم تعميمها على محافظتى القاهرة و الجيزة التى طلبت 225 كاميرا لهم لتزويد الضباط بها فى الأكمنة المرورية على الطرق.

كما يتم تعميم تلك الكاميرات علي ضباط الإدارة العامة للمرور علي الطرق السريعة خلال الشهر المقبل في إدارات مرور أخرى بالمحافظات، وتكون لدى تلك الكاميرات خاصية التسجيل لمدة 16 ساعة متواصلة توثق كافة الأحداث، ويتم شحنها مرة أخرى بعدما يتم تفريغها يوميا، حيث أن تلك الكاميرات مرتبطة بغرفة التحكم داخل إدارات المرور، ويتم تفريغها بشكل دورى، وفى حالة ارتكاب واقعة معينة سيتم التعامل معها بشكل حازم لرصد الجانى والمجنى عليه.

وتهدف إدارة المرور إلى تعميم تلك الكاميرات بتوزيعها على الضباط المنتشرة على كافة الطرق الذى يصل عددهم لأكثر من 3 الآف ضابط، وتعمل الكاميرات على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، بالإضافة لتصوير المخالفات المرورية، لأنها مزودة بخاصية لتصوير الأحداث والوقائع، وتوثيقها فور حدوثها، ونقلها مباشرة لغرفة عمليات إدارة المرور، بما يكفل نقل صورة حية ومباشرة من موقع الحدث، ويتيح الفرصة للتدخل السريع، لاحتواء أى موقف فى حينه.