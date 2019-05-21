انت الان تتابع بداية موجة حر قاسية.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس اليوم تستعد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، لموجة حارة قاسية ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى 45 درجة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 21 39 شبين الكوم 20 38 طنطا 20 38 دمنهور 19 32 الإسكندرية 19 33 بلطيم 20 32 مطروح 18 31 السلوم 20 38 سيوة 23 41 بورسعيد 21 28 دمياط 20 27 الزقازيق 21 38 الاسماعيلية 19 38 السويس 20 39 العريش 18 29 رفح 18 28 رأس سدر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 21 39

شبين الكوم 20 38

طنطا 20 38

دمنهور 19 32

الإسكندرية 19 33

بلطيم 20 32

مطروح 18 31

السلوم 20 38

سيوة 23 41

بورسعيد 21 28

دمياط 20 27

الزقازيق 21 38

الاسماعيلية 19 38

السويس 20 39

العريش 18 29

رفح 18 28

رأس سدر 21 35

نخل 13 38

نويبع 25 38

طابا 19 37

كاترين 14 32

الطور 21 34

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 25 37

مرسى علم 26 37

الفيوم 21 40

بنى سويف 21 40

المنيا 20 41

أسيوط 22 41

سوهاج 22 41

قنا 23 41

الأقصر 23 41

أسوان 24 41

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 23 34

ابو رماد 24 33

حلايب 25 31

راس حدربة 25 31

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