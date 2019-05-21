زحام على الدائري والأوتوستراد.. حالة المرور اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

تشهد المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى صباح اليوم سيولة مرورية، يتخللها تكدسات محدودة فى عدة محاور، بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية، إذ رصدت المتابعات الميدانية، زحاما مروريا أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات مرورية أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، ومنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب سيارات النقل الثقيل، كما تم رصد أحجام مرورية أعلى الطريق الدائري أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة.

وشهد محور الكورنيش كثافات متحركة أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، وكذلك محور صلاح سالم والنصر ومناطق وسط العاصمة، وجسر السويس، كما ظهرت كثافات مرورية على المحور الأرضي برمسيس، وصولًا إلى منطقة العباسية. وسيطرت سيولة مرورية على شارع فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، واتسمت

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