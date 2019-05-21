انت الان تتابع زحام على الدائري والأوتوستراد.. حالة المرور اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كثافات مرورية - أرشيفية
تشهد المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى صباح اليوم سيولة مرورية، يتخللها تكدسات محدودة فى عدة محاور، بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية، إذ رصدت المتابعات الميدانية، زحاما مروريا أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات مرورية أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، ومنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب سيارات النقل الثقيل، كما تم رصد أحجام مرورية أعلى الطريق الدائري أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة.
وشهد محور الكورنيش كثافات متحركة أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، وكذلك محور صلاح سالم والنصر ومناطق وسط العاصمة، وجسر السويس، كما ظهرت كثافات مرورية على المحور الأرضي برمسيس، وصولًا إلى منطقة العباسية. وسيطرت سيولة مرورية على شارع فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، واتسمت
وشهد محور الكورنيش كثافات متحركة أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، وكذلك محور صلاح سالم والنصر ومناطق وسط العاصمة، وجسر السويس، كما ظهرت كثافات مرورية على المحور الأرضي برمسيس، وصولًا إلى منطقة العباسية.
وسيطرت سيولة مرورية على شارع فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، واتسمت حركة المرور فى شارع السودان بالسيولة المرورية، امتدت إلى مناطق البحوث والدقي.
وتستمر أعمال إغلاق شارع وادي النيل لإنشاء محطة لمترو الأنفاق، وشارع أحمد عرابي لأعمال إنشاء محطة التوفيقية لمدة ثلاث سنوات، وشارع 26 يوليو لإنشاء محطة مترو الأنفاق، وإغلاق جزئي لطريق الإسكندرية الزراعي بمنطقة إيتاي البارود بسبب أعمال الإصلاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر زحام على الدائري والأوتوستراد.. حالة المرور اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.