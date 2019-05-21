شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكرم السفير نبيل فهمي وبطل الجودو محمد رشوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت الحكومة اليابانية، السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، «وسام الشمس المشرقة (الطبقة الأولى- الوشاح الأكبر)» لهذا العام، اعترافًا بإنجازاته في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، بالإضافة إلى مساهماته في تعزيز التعاون بين البلدين في الساحات الدولية.

وذكرت السفارة اليابانية في القاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن فهمي ساهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم اعتماد «البيان المصري الياباني المشترك»، عندما كان سفيراً لمصر لدى اليابان عام 1999، كما كانت له أيضًا مساهمات عدة في تعزيز التعاون بين البلدين في الساحات الدولية من خلال نشاطاته كعضو المجلس الإستشاري لللجنة الدولية لنزع ومنع انتشار السلاح (2008)، وأيضًا كعضو المجلس الإستشاري للأمن الإنساني (2011).

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كما منحت الحكومة اليابانية بطل لعبة الجودو، الكابتن محمد على رشوان، وسام الشمس المشرقة (الطبقة السادسة- أشعة فضية) لهذا العام، اعترافًا بإنجازاته في المساهمة في تعزيز الفهم والمعرفة عن اليابان ونشر الجودو في مصر.

يذكر أن رشوان شارك في بطولة الجودو للوزن المفتوح بأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وأحرز الميدالية الفضية عندما كان في سن 29 عاماً، كما ساهم في نشر رياضة الجودو والروح والفكر الياباني الذي يكمن خلفها، بعد أن لعب بنزاهة وشرف أمام اللاعب الياباني ياسوهيرو ياماشيتا، الذي كان مصابًا في قدمه في المباراة النهائية، ونال احترامًا وتقديرًا كبيرًا من الجميع عندما مد يده لمساعدة منافسه اللاعب ياماشيتا، أثناء الصعود إلى منصة التتويج.

وحصل رشوان على جائزة اليونسكو الدولية للعب النظيف في نفس العام، كما حافظ على علاقات الصداقة التي كونها مع مجتمع الجودو، عندما كان لاعبًا وساهم بشكلٍ كبير في تعزيز العلاقات اليابانية المصرية من خلال الجودو.