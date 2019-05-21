شكرا لقرائتكم خبر عن نسب الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك، بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

وفيما يلي نسب زيادة كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي من 0 إلى 50 كيلو وات 30 قرشا بدلا من 22 قرشًا بنسبة زيادة 36.6%، ومن 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرشا بدلا من 30 قرشا بنسبة زيادة 33.3%، وللمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريًا يبدأ الحساب من البداية من صفر إلى 200 كيلو وات 50 قرشا بدلا من 36 قرشا بنسبة زيادة 38.8%.

ومن 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرشا بدلا من 70 قرشًا بنسبة زيادة 17%، ومن 351 إلى 650 كيلو وات 100 بدلا من 90 قرشًا بنسبة زيادة 11%، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات بـ140 بدلا من 135 قرشًا بنسبة زيادة 3.7%، وبقى سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرشا دون زيادة.