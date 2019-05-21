شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لخفض استهلاك التليفزيون والريسيفر للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت وزارة الكهرباء عددا من الإرشادات البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء عند استخدامك للتليفزيون والريسيفر، وذلك عقب الإعلان عن التعريفة الجديدة، ومن النصائح:

- أغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام.

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- افصل التغذية الكهربائية عن التليفزيون من الفيشة وليس باستخدام الريموت (وضع الاستعداد).

- عند مشاهدة القنوات المحلية يتم فصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر.

- عند شراء تليفزيون جديد اختر التليفزيون الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء.