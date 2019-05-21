شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لخفض قيمة استهلاك الفواتير بسبب السخانات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت وزارة الكهرباء بعض الإرشادات لترشيد استهلاك السخانات الكهربائية خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أن اتباع تلك الإرشادات يمكن أن يساهم في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة 20% من استهلاك السخانات في المنازل.

- الضبط عند درجات الحرارة المرتفعة يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة المناسبة (50-60 ْم) يوجد الثرموستات أسفل السخان – ويتم ضبطه بمعرف الوكيل أثناء فترة الضمان، وإذا انتهت فترة الضمان يضبط بمفك.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياجات للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

Advertisements

- المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة تؤدى إلى فقد درجة الحرارة أي استهلاك أكثر للكهرباء وارتفاع في قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار

- لا تدع المياه الساخنة تنهال بلا داعى، ولكن استخدم الكمية المناسبة التي تحتاجها.

- اصرف ربع كمية مياه الخزان كل ثلاثة أشهر (أو ستة أشهر) للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان.

- استخدم مواسير المياه الساخنة من النوع بربولين (الحافظة لدرجة الحرارة) أو استخدم مواسير معدنية مجلفنة معزولة عزلاً حرارياً جيداً.

- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء.