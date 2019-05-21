شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تقدم 10 نصائح لترشيد استهلاك التكييف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين للعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، عن طريق اتباع إرشادات ترشيد الكهرباء الخاصة بأجهزة التكييف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام تلك الأجهزة.

وقدمت الوزارة 10 نصائح للمواطنين يمكن أن تساعد على تخفيض الطاقة بنسبة 10% من الطاقة، مشيرة إلى أن أجهزة التكييف تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

1- غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء.

2- تظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف.

3- ضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.

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4- عدم استخدام التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 25 درجة مئوية.

5- إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالى 15 دقيقة، ومراعاة استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

6- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء.

7- عند شراء جهاز تكييف اختر الجهاز الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

8- فحص نظام التكييف فوراً بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

9- تجنب أن يكون ثرموستات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات أو مصدر للحرارة.

10- تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف.