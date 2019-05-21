شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة لمكافحة المخدرات في «عيد الفطر» بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق الخميس المقبل فعاليات حملة «عيد من غيرها» لمكافحة وعلاج الإدمان تحت إشراف وتنفيذ الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. تقام الفعاليات بحضور الدكتورة الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية ومجموعه من مديري الإدارات بالأمانة العامة ووكلاء وزارت الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لمحافظه المنيا. تبدأ الفعاليات خلال حفل إفطار جماعي للمرضى المتعافين من الإدمان بنادي ضباط الشرطة بالمنيا الجديدة ثم تقام دورة رمضانية لكرة القدم بملعب اللعبة الواحدة بمدينه المنيا الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تطلق حملة لمكافحة المخدرات في «عيد الفطر» بمحافظات الصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.