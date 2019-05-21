شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء، للإعلان عن تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019/ 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، بالقاعة الكبرى بالدور الأرضى بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي للإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.