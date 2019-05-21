شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والتخطيط يبحثان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة النقل وذلك للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل، والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك، والمؤسسات المالية الدولية، وحضراللقاء قيادات الوزارتين.

وقد استعرض وزير النقل، الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة ( السكك الحديدية – مترو الأنفاق – النقل البحري – الطرق والكباري- الموانئ البرية والجافة – النقل النهري )، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها، ولافتاً إلى أن ذلك يتمثل في التعاقدات الكبيرة التي تم إبرامها في مجال الوحدات المتحركة ( عربات – قطارات) للسكك الحديدية، ومشروعات تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير المحطات والمزلقانات، وتجديد البنية الاساسية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق الجديدة، والبدء في تنفيذ القطار المكهرب، والتعاقدات التي تمت لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو وتنفيذ خطة لتطوير الخط الاول والثاني.

وكذلك تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل، وإنشاء محور بديل لكوبري خزان أسوان، وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وصيانة شبكة الطرق الحالية، لافتاً إلى جهود الوزارة في انشاء محطات متعددة الأغراض، وأرصفة جديدة بالموانئ المصرية، لتعظيم الإستفادة من النقل البحري في دعم الإقتصاد القومى، موضحاً أنه يجري العمل على زيادة السعة الإستيعابية للموانئ، بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والمناطق لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ورفع كفاءة النقل النهري، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية، مشيراً إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير الموانئ البرية، واقامة عدد من الموانئ الجافة، مثل الموانئ الجافة في السادس من اكتوبر، والعاشر من رمضان، وبني سويف.

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واضاف الفريق مهندس، كامل الوزير، أن وزارة النقل تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، وأن التعاون الاستثماري القائم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية يأتي في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الدولة تضخ مليارات الدولارات في البنية الأساسية لقطاع النقل، لتحقيق عوائد اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، تعود ايجابياً على المواطن المصري، ومستوى الخدمة المقدمة اليه، في كافة قطاعات النقل.

ومن جانبها أشارت دكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حالياً، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مشيرة إلى إنها بحثت مع وزير النقل خطة الوزارة فيما يخص مترو الأنفاق، وأخر المستجدات حول تطوير الخطوط القائمة والخطوط تحت الإنشاء.

كما أكدت وزيرة التخطيط، على حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم لوزارة النقل، لتنفيذ مستهدفاتها من تطوير ودعم البنية الأساسية لشبكات الطرق والكباري، وتطوير خطوط السكك الحديدية، وغيرها من المشروعات التي تقع ضمن أعمال وزارة النقل، والتي تسهم في تحسين سبل المعيشة وتيسيرها على المواطنين في المقام الأول.

وأشارت السعيد، إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020، استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل، لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الأنفاق، مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل.

كما قالت د.هالة السعيد، أن المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019، تضمنت تنفيذ 12 مشروعاً بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل.