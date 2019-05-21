شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعريفة الجديدة.. نصائح لضبط فاتورة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المصري اليوم» تقدم عدد من النصائح لضبط فاتورة الكهرباء بشكل شهري حتى تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمواطنين بالتزامن مع الاعلان عن التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء.

لابد خلال الايام القادمة من سرعة التأكد من زيادة القراءة الموجودة في عداد الكهرباء بنسب تتناسب مع الاستهلاك الشهري، واذا كان هناك فجوة كبيرة لابد من تصوير القراءة الجديدة والتوجه لادارة الكهرباء التابع لها والابلاغ عن القراءة الجديدة حتى لا يتم ترحيلها للشهر القادم .

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لابد من مراجعة القراءة الموجودة في الإيصال مع القراءة الموجودة في العداد، فالإيصال به قراءتان، السابقة والحالية، السابقة هي ما تمت المحاسبة عليها أو قراءتها من قبل والحالية هي التي لم يحاسب عليها، فإذا كانت الحالية أقل من القراءة الموجودة في العداد فهنا الإيصال سليم، أما إذا لم تكن فهنا يقع الخطأ ويجب على العميل عدم دفع الإيصال.

إذا كانت القراءة أقل بكثير مما في العداد أو أقل بكثير من استهلاكه فهنا لا يتم الدفع لأن هذا الاستهلاك غير فعلى بل هو «دفترى» وينتج عنه تراكم القراءات فيحدث تراكم للاستهلاك عندما تتم القراءة الفعلية ويدخل في أعلى الشرائح، وفى هذه الحالات لابد من أخذ القراءة الفعلية على كعب الإيصال ويتقدم بشكوى للمدير العام لكى يتم سحب الإيصال وتعديله.

في حالة عدم انتظام مرور الكشافين لابد أن يحرص المواطن على إبلاغ إدارة شركة الكهرباء التابع لها بقراءة العداد في بداية كل شهر سواء تليفونيا أو بالحضور لمقر الشركة أو عن طريق مواقع الشركات المختلفة على الإنترنت.