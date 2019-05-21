شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدله. Advertisements وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.