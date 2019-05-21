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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متقاعدون فى إسرائيل يتظاهرون أمام مقر الحكومة بسبب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر مئات الإسرائيليين من المتقاعدين، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للاعتراض على تخفيض المعاشات التى تقدمها الحكومة لهم.
مظاهرات المتقاعدون
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عدد المتظاهرين بلغ 800 متظاهر وقاموا بقطع الطريق الرئيسى أمام حركة السيارات وعطلوا حركة سير المواصلات العامة ، مما دفع الشرطة إلى القاء القبض علي عدد منهم .
مظاهرات
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات تهاجم الحكومة التى قامت بتخفيض المعاشات رغم ارتفاع مستوى المعيشة فى إسرائيل.
متقاعدون
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