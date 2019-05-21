شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الانتهاء من خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لاستكمال أعمال تطوير قطاع الكهرباء، لافتا إلى انتهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع خلال خمس سنوات.

وأضاف "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من فواتير يوليو المقبل، أن أعمال تطوير شبكات النقل والتوزيع ستسهم فى تحسين الخدمة بشكل هائل وغير مسبوق. متابعا: "خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع ستنتهى فى 2024، وتأخر إنجازها ليس بسبب عدم توافر التمويل، وإنما بسبب احتياجها إلى جهد كبير يستغرق سنوات طويلة، والانتهاء منها خلال 5 سنوات من الآن إنجاز ضخم لقطاع الكهرباء".

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وأشار وزير الكهرباء، إلى أن وزارة التخطيط منحت قطاع الكهرباء مليارا و700 مليون جنيه، لتحويل كل خطوط النقل والتوزيع الهوائية إلى خطوط وكابلات أرضية، ما يؤكد اهتمام الدولة ومؤسساتها المختلفة بتطوير قطاع الكهرباء وتحسين مستوى العمل فيه، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت خلال العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.