شكرا لقرائتكم خبر عن افتكروهم فى رمضان.. النقيب ماجد عبد الرازق تزوج ابنة شهيد ثم استشهد بالنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة".. فى الساعات الأولى من الخليج 365 من شهر إبريل الماضى، استقل النقيب ماجد عبد الرازق سيارة بصحبة قوة أمنية، لأداء مهمته فى حفظ الأمن، وممارسة عمله الذى طالما أحبه فى مطاردة عتاة الإجرام والمسجلين خطر، والاستجابة لاستغاثات المواطنين، إلا أن هذا اليوم لم يكن كغيره من الأيام السابقة.



الشهيد ماجد عبد الرازق ضابط مباحث النزهة

أثناء تفقده للحالة الأمنية بشارع طه حسين بالنزهة، لاحظ توقف سيارة سوداء اللون فى مكان مظلم، تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونة بخط اليد، يستقلها عدد من الأشخاص، فاستشعربحكم عمله أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام، وأن من واجبه استكشاف الأمر وفحصهم.

اقترب النقيب ماجد عبد الرازق وبصحبته القوة الأمنية تجاه السيارة المشتبه بها، إلا أن مستقلى السيارة بادروا بإطلاق الرصاص، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة فردى شرطة، بالإضافة إلى استشهاد قائد السيارة.



الشهيد ماجد عبد الرازق وحماه الشهيد وائل طاحون Advertisements

الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق، عندما قرر الزواج، ارتبط بإبنة شهيد أيضا، فهو زوج ابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام 2015 على يد عناصر إرهابية أطلقوا الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية، ورزق الشهيد ماجد عبد الرازق، بطفلة قبل استشهاده بأسبوع، حيث أن يوم استشهاده كان اليوم المعد للاحتفال بسبوع إبنته.



النقيب الشهيد ماجد عبد الرازق

والد الشهيد تحدث عن ابنه، فقال أنه كان يتمنى الشهادة فى سبيل الله حتى نالها، فالعين التى باتت تحرس فى سبيل الله يظلها المولى بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأكد "إن شاء الله ابنى فى الجنة شهيد"، مضيفا أنه علم بخبر استشهاد ابنه أثناء تفقده الحالة التعليمية بإحدى المدارس التى يتولى الإشراف عليها، بحكم عمله كموجه بوزارة التربية والتعليم، وقال أن الشهيد متزوج منذ عام ونصف، ورزق بطفلته قبل استشهاده بأسبوع، وأنه كان يرغب دائما فى الشهادة، مرددا خلال نصحه له، أن الأعمال بيد الله.



وزير الداخلية بصحبة أسرة الشهيد

وكشفت وزارة الداخلية فى بيان لها عن تفاصيل الحادث، فقالت أنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون " مدونه بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لإستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التى كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.